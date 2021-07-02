Віднедавна по сусідству з музеєм футбольного "Динамо" квартирується офіс Федерації хокею України. Її очільник Георгій Зубко, який обійняв посаду за підсумками звітно-виборного конгресу у грудні-2020, вирішив справити новосілля, а заодно познайомити присутніх з амбітними планами з відродження одного з найпопулярніших видів спорту в нашій державі.

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Варто зазначити, що раніше, до приходу пана Зубка на посаду, коли ФХУ очолював колишній головний податківець держави Анатолій Брезвін, федерація квартирувалася в стінах спорткомплексу "Авангард", занедбаної будівлі совкового штибу, яка понад десятиліття безуспішно очікує на реконструкцію. Точніше, реконструювати потрібно льодову арену, котра з 1970-х років минулого сторіччя була Меккою українського хокею, а нині перетворилася на руїну. З офісними приміщеннями все було гаразд. Інша річ, що ФХУ всі ці роки залишалася закритою організацією.

Нова авдентика

Власне, ребрендинг нинішнє керівництво вирішило розпочати якраз з того, щоб зробити впізнаванішим як себе, так і вид спорту.

Хочу, щоб українських хокеїстів знову, як то було колись, впізнавали на вулицях, хотіли з ними сфотографуватися чи дякували за гарно проведений матч, – пояснює Зубко.

Презентувавши офіс федерації – просторий ньюс-рум з двома десятками робочих місць і трьома відділеними склом окремими кабінетами – господар запропонував присутнім зійти поверхом нижче, де презентував оновлену авдентику українського хокею. Відтепер логотипом ФХУ буде шпилястий синій тризуб з хокеїстом у середині. Вже невдовзі федерація обіцяє презентувати лінію сувенірної продукції й екіпіровки з новим гербом.

При цьому Георгій Зубко запевняє, що за формою буде й суть. Обіцяє, що наш хокей у найближчі роки очікують разючі зміни – від будівництва кількох десяток ковзанок у різних регіонах України до амбітних планів, пов’язаних з національною збірною України, яка є для нинішнього керівництва ФХУ головним пріоритетом. Власне, в інтересах першої команди країни федерація підготувала програму розвитку хокею, розраховану на найближчих 12 років. Кінцевою метою програми є участь української збірної в Олімпіаді-2034.

Ці роки ми визначили, відштовхуючись від планів, озвучених президентом України Володимиром Зеленським, який збирається подавати заявку на проведення нашою державою зимових Олімпійських ігор-2034, – пояснює пан Зубко. – Через 13 років за збірну виступатимуть ті, хто нині робить у хокеї перші кроки. Ми повинні створити цим дітям усі умови. Тому після консультацій з представниками Федерації хокею Канади, з якою тісно співпрацюємо, ми створили цю програму. Зараз маємо вісім професійних клубів. Будемо прагнути, щоб через 12 років команд було 16.



Георгій Зубко

Чемпіонат України

Варто зазначити, що Федерація хокею України на початку літа "розійшлася миром" з Українською хокейною лігою Бориса Колеснікова. В ситуації, яка загрожувала розколом і появою двох незалежних один від одного чемпіонатів, УХЛ врешті прийняла умови ФХУ. Українська хокейна ліга і Федерація хокею України відмовилися від взаємних судових позовів і досягли домовленості щодо продовження співпраці в рамках чинного договору, підписаного в 2017 році. Промовистий факт: на цій презентації поміж інших був присутній син Бориса Колеснікова – Костянтин, котрому батько нещодавно делегував права називатися президентом ХК "Донбас".

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Між тим, сторони досягли домовленості про підписання нової угоди в інтересах збірних України та українського хокеїста в цілому, а також вироблення довгострокової угоди про спільну роботу з проведення чемпіонатів України. Згідно з новими домовленостями, ФХУ увійшла до складу засновників УХЛ з часткою 50%. Відтепер федерація і ліга розділять правові, фінансові та маркетингові обов’язки, також між федерацією і клубами встановлюється паритет в прийнятті рішень. Натомість ФХУ надала місця представникам клубів у раді федерації.

Попередньо участь у національному чемпіонаті підтвердили всі вісім клубів, котрі боролися за першість у сезоні-2020/2021 – донецький "Донбас", київський "Сокіл", "Кременчук", херсонський "Дніпро", "Краматорськ", білоцерківський "Білий Барс", "Маріуполь" і київські "Крижані Вовки". Також вірогідним є відродження команд у Харкові, Дніпрі, а також чергова поява київського "Беркута".



Знаменитий тафгай Андрій Срюбко і тренер "Сокола" Олег Шафаренко

Щоправда, невизначеною досі залишається ситуація з "Соколом". Керівники клубу розсварилися між собою до такої межі, що досягнення консенсусу нині виглядає малоймовірним. Реальнішим виглядає варіант, що легенди українського хокею Олексій Житник, Костянтин Сімчук і В’ячеслав Завальнюк створять новий клуб і заявлять його для участі в чемпіонаті паралельно. Для цього вони начебто мають усі передумови і достатню спонсорську підтримку.

Натомість основний спонсор "Сокола" в минулому сезоні – В’ячеслав Лецкан запевняє, що не допустить, аби новий клуб, якщо він з’явиться, теж виступав під схожою назвою. Він стверджує, що цьогоріч у березні викупив бренд "Сокола" в його колишнього власника – донецького олігарха Сергія Тарути, який фінансував команду до її розпаду, тобто до 2014 року, і оформив право власності на себе.



Костянтин Сімчук і Владислав Сірик з Оленою Говоровою, бронзовою призеркою Олімпіади-2000 з легкої атлетики, а нині радницею керівника офісу Президента України з питань спорту

Чим завершиться ця історія, наразі не береться прогнозувати ніхто. Відомо лишень, що примирити сторони зараз намагається особисто Георгій Зубко. Але й він у коментарі сайту 24 каналу визнав, що ситуація дуже важка. Цікаво, що більшість фігурантів соколівських баталій були присутніми на презентації нової автентики ФХУ. Правда, якщо Костянтин Сімчук і Олег Шафаренко, які були тренерами "Сокола" в минулому сезоні, між собою спілкувалися, то пан Лецкан уникав контактів і з Сімчуком, і зі ще одним представником керівного складу ГО "Сокіл" (Київ) Владиславом Сіриком.

Національна збірна

Звісно, турбує ситуація з "Соколом" і вихованця школи київського клубу, багаторічного центрфорварда збірної України, а нині наставника нашої національної команди Вадима Шахрайчука. Правда, він все ж налаштований оптимістично. "Рік-два пограють двома командами, а потім помиряться і об’єднаються", – вважає тренер.

Сам Вадим Шахрайчук наразі очікує на наступний збір національної команди, який запланований на серпень. Фахівець сумнівається, що надалі суміщуватиме роботу в збірній і клубі – румунській "Дунар’ї", яку очолював впродовж останніх трьох років.

Румуни спершу були проти суміщення, але начебто готові вести переговори, – коментує Шахрайчук. – Проте я вже й сам розумію, що поєднувати посади не вдасться. На грудень у збірної запланована участь в турнірі. Будучи задіяним у клубі, я прибути в національну команду не зможу. Тому вочевидь на цьому моя співпраця з "Дунар’єю" припиняється. Збірна для мене зараз у пріоритеті. Хочеться якомога краще підготувати команду до виступу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, який відбудеться навесні наступного року в польському Катовіце.



Олександр Савицький, Вадим Шахрайчук і Андрій Срюбко

Після презентації Шахрайчук десь протягом хвилин 20-ти спілкувався наодинці з іще одним знаним у недалекому минулому українським хокеїстом, наставником збірної в 2019 році Андрієм Срюбком. Потім їх компанію доповнив іменитий оборонець 1990-х – початку 2000 років, тренер збірної в 2016-2018-му Олександр Савицький, котрий нині тренує "Кременчук". Цим людям є про що поговорити й позгадувати. Але все ж хочеться, щоб підстав ділитися поточними здобутками у легенд було більше. А це напряму залежатиме від того, чи всі ті кроки, які декларує керівництво нашого хокею, будуть втілені в життя.

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