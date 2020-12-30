Хоккей: Сокол, дважды уступая по ходу матча, в серии буллитов переиграл Донбасс – видео
В рамках заключительного тура регулярного чемпионата УХЛ нынешнего года в Дружковке встретились донецкий Донбасс и киевский Сокол.
Донбасс – Сокол 4:5 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)
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Уже в дебюте встречи гости повели в счете благодаря шайбе Морозова. Во второй 20-минутке обе команды устроили голевую феерию, забросив в общей сложности пять шайб.
В заключительном периоде Михнов за пять минут до конца времени вывел киевлян вперед. Однако точный бросок Пангелова-Юлдашева за 40 секунд до сирены свел игру в овертайм.
Судьба встречи решилась в серии буллитов, где более удачливыми оказались хоккеисты Сокола, реализовавшие два броска. В свою очередь, ни один из бросков Донбасса не оказался точным.
Донбасс – Сокол видеообзор
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