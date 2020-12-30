Хокей: Сокіл, двічі поступаючись по ходу матчу, в серії булітів переграв Донбас – відео
В рамках заключного туру регулярного чемпіонату УХЛ нинішнього року в Дружківці зустрілися донецький Донбас і київський Сокіл.
Донбас – Сокіл 4:5 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)
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Уже в дебюті зустрічі гості повели в рахунку завдяки шайбі Морозова. У другій 20-хвилинці обидві команди влаштували гольову феєрію, закинувши в цілому п'ять шайб.
У заключному періоді Міхнов за п'ять хвилин до кінця часу вивів киян вперед. Однак точний кидок Пангелова-Юлдашева за 40 секунд до сирени звів гру в овертайм.
Доля зустрічі вирішилася в серії булітів, де більш вдалими виявилися хокеїсти Сокола, які реалізували два кидка. У свою чергу, жоден з кидків Донбасу не опинився точним.
Донбас – Сокіл відеоогляд
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