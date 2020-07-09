Украинскую хоккейную лигу (УХЛ) планируют расширить с сезона 2020/21. УХЛ приступает к работе над формированием состава участников 5-го юбилейного сезона.

Как информирует сайт УХЛ, лига ведет переговоры с потенциальными участниками следующего сезона.

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Кто может появиться в УХЛ

Сейчас УХЛ ведет переговоры с инициативными группами из Днепра ("Динамо"), Кривого Рога ("Кривбасс"), Киева (МХК "Сокол"), а также из Одессы и Мариуполя.

Сообщается, что основной задачей УХЛ является расширение географии чемпионата в будущем сезоне.

Гарантировано участие в национальном чемпионате возьму шесть действующих клубов:

"Белый Барс"

МХК "Динамо"

"Днепр"

"Донбасс"

"Кременчуг"

"Ледяные Волки".

Регулярный чемпионат УХЛ сезона 2020/21 стартует 30 сентября матчем-открытием между чемпионом и серебряным призером сезона 2019/20, которые определятся в ходе плей-офф, который состоится в сентябре 2020 года.