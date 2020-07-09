Хоккей: чемпионат Украины расширят
Украинскую хоккейную лигу (УХЛ) планируют расширить с сезона 2020/21. УХЛ приступает к работе над формированием состава участников 5-го юбилейного сезона.
Как информирует сайт УХЛ, лига ведет переговоры с потенциальными участниками следующего сезона.
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Кто может появиться в УХЛ
Сейчас УХЛ ведет переговоры с инициативными группами из Днепра ("Динамо"), Кривого Рога ("Кривбасс"), Киева (МХК "Сокол"), а также из Одессы и Мариуполя.
Сообщается, что основной задачей УХЛ является расширение географии чемпионата в будущем сезоне.
Гарантировано участие в национальном чемпионате возьму шесть действующих клубов:
- "Белый Барс"
- МХК "Динамо"
- "Днепр"
- "Донбасс"
- "Кременчуг"
- "Ледяные Волки".