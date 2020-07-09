Хокей: чемпіонат України розширять
Українську хокейну лігу (УХЛ) планують розширити з сезону 2020/21. УХЛ приступає до роботи над формуванням складу учасників 5-го ювілейного сезону.
Як інформує сайт УХЛ, ліга веде переговори з потенційними учасниками наступного сезону.
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Хто може з'явитися в УХЛ
Наразі УХЛ веде переговори з ініціативними групами з Дніпра ("Динамо"), Кривого Рогу ("Кривбас"), Києва (МХК "Сокіл"), а також з Одеси та Маріуполя.
Повідомляється, що основним завданням УХЛ є розширення географії чемпіонату в майбутньому сезоні.
Гарантовано участь у національному чемпіонаті візьму шість чинних клубів:
- "Білий Барс"
- МХК "Динамо"
- "Дніпро"
- "Донбас"
- "Кременчук"
- "Крижані Вовки".