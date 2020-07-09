Українську хокейну лігу (УХЛ) планують розширити з сезону 2020/21. УХЛ приступає до роботи над формуванням складу учасників 5-го ювілейного сезону.

Як інформує сайт УХЛ, ліга веде переговори з потенційними учасниками наступного сезону.

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Хто може з'явитися в УХЛ

Наразі УХЛ веде переговори з ініціативними групами з Дніпра ("Динамо"), Кривого Рогу ("Кривбас"), Києва (МХК "Сокіл"), а також з Одеси та Маріуполя.

Повідомляється, що основним завданням УХЛ є розширення географії чемпіонату в майбутньому сезоні.

Гарантовано участь у національному чемпіонаті візьму шість чинних клубів:

"Білий Барс"

МХК "Динамо"

"Дніпро"

"Донбас"

"Кременчук"

"Крижані Вовки".

Регулярний чемпіонат УХЛ сезону 2020/21 стартує 30 вересня матчем-відкриттям між чемпіоном і срібним призером сезону 2019/20, які визначаться в ході плей-офф, який відбудеться у вересні 2020 року.