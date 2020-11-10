Первая драка сезона в УХЛ произошла в киевском дерби, в котором сошлись "Ледяные Волки" и "Сокол". Хоккеисты за это получили штрафные минуты.

Драка произошла за десять минут до конца третьего периода, когда на табло был ничейный счет 3:3. Против хоккеиста "Сокола" Панченко грубо сыграли. За партнера решил вступиться Павленко, бросившись на соперников. Он начал драку с Фроленко.

При этом когда уже арбитры разняли хоккеистов, Павленко с Фроленко чуть не подрались снова.

Видео драки хоккеистов

Сам матч закончился победой "Сокола". Уже после драки Рубан вывел "Сокол" вперед (обе команды к тому времени играли четыре на четыре после удаления). Но меньше чем за минуту до конца игры Сурин перевел матч в овертайм.

Стоящее Пловец Романчук одержал победу и второй раз за 8 дней побил рекорд Украины

Однако "Соколу" понадобилось две минуты, чтобы забросить победную шайбу.