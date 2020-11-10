Перша бійка сезону в УХЛ сталася у київському дербі, в якому зійшлися "Крижані Вовки" та "Сокіл". Хокеїсти за це отримали штрафні хвилини.

Бійка сталася за десять хвилин до кінця третього періоду, коли на табло був нічийний рахунок 3:3. Проти хокеїста "Сокола" Панченка грубо зіграли. За партнера вирішив заступитися Павленко, кинувшись на суперників. Він розпочав бійку з Фроленком.

При цьому коли вже арбітри розборонили хокеїстів, Павленко з Фроленком мало не побилися знову.

Відео бійки хокеїстів

Сам матч закінчився перемогою "Сокола". Вже після бійки Рубан вивів "Сокіл" вперед (обидві команди на той час грали чотири на чотири після вилучення). Та менше ніж за хвилину до кінця гри Сурін перевів матч в овертайм.

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Однак "Соколу" знадобилося дві хвилини, щоб закинути пеерможну шайбу.