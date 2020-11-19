Матч чемпионата Украины по хоккею между "Кременчугом" и "Краматорском" запомнился не столько победой хозяев, как дракой, которую устроили хоккеисты обеих команд.

Драка возникла уже в конце второго периода. Защитник "Краматорска" Таран нанес удар кулаком в лицо игроку "Кременчуга" Дубинина. От этого хоккеист оказался в нокдауне на льду.

Вот это да Хоккеист разбил защитное стекло и вылетел за пределы площадки, радостно празднуя гол: видео

За своего партнера решил вступиться Коробов. Но и его Таран отправил на лед в кулачном бою.

После этого к драке присоединились и остальные игроки, но их оттеснили судьи.

Видео драки хоккеистов "Кременчуга" и "Краматорска" во время матча

Сам матч закончился победой "Кременчуга" 4:1.

Напомним, "Кременчуг" является действующим чемпионом УХЛ. "Краматорск" – новичок турнира.