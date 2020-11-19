Матч чемпіонату України з хокею між "Кременчуком" та "Краматорськом" запам'ятався не так перемогою господарів, як бійкою, яку влаштували хокеїсти обох команд.

Бійка виникла вже у кінці другого періоду. Захисник "Краматорська" таран завдав удар кулаком в обличчя гравцю "Кременчука" Дубініна. Від цього хокеїст опинився в нокдауні на льоду.

Оце так Хокеїст розбив захисне скло та вилетів за межі майданчика, радісно святкуючи гол: відео

За свого партнера вирішив заступитися Коробов. Але і його Таран відправив на лід в кулачному бою.

Після цього до бійки долучилися і решта гравців, але їх відтіснили судді.

Відео бійки хокеїстів "Кременчука" та "Краматорська" під час матчу

Сам матч закінчився перемогою "Кременчука" 4:1.

Нагадаємо, "Кременчук" є чинним чемпіоном УХЛ. "Краматорськ" – новачок турніру.