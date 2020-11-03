В общем чемпионате Венгрии и Румынии по хоккею произошел довольно курьезный эпизод. Защитник клуба "МАК Уйбуда" Марко Чоллак забил дебютный гол. А празднование чуть не закончилось трагедией.

В игре против "Фехервара" Марко Чоллак на 13-й минуте забросил шайбу. Это была первая шайба для 18-летнего игрока на профессиональном уровне.

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От радости игрок решил совершить прыжок на защитное стекло. Вот только оно не выдержало удара и разбилось. А сам хоккеист вылетел за пределы ледовой площадки.

Видео вылета за пределы площадки

К счастью, игрок не пострадал и сумел продолжить игру. Матч закончился победой его команды. Правда после двух заброшенных шайб, "МАК Уйбуда" во втором периоде пропустила трижды с разницей меньше, чем две минуты. Сравнять счет хозяевам удалось на последней минуте матча и уже в овертайме вырвать победу.