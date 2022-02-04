Хоккеисты в Украине проведут матч под открытым небом на замерзшем озере

В Тернополе пройдет всеукраинский чемпионат среди любительских команд Ternopil Hockey Classic. Матчи состоятся под открытым небом на замерзшем озере.

Для турнира подготовят несколько площадок размером 20 на 40 метров на озере.

Участие в турнире примут около 20 команд из 9 регионов Украины. Матчи пройдут 5 и 6 февраля.

Стоит внимания Американскую хоккеистку на носилках вывезли с площадки во время матча на Олимпиаде-2022: фото

В рамках турнира будет сыгран выставочный матч, в котором примут участие игроки Донбасса и СК Сокол, а также легенды украинского хоккея – генеральный директор Суперлиги Сергей Варламов и спортивный директор лиги Александр Победоносцев. Поединок пройдет в формате "3 полевых игрока + вратарь".

Ternopil Hockey Classic – это ежегодный чемпионат по хоккею среди любителей на озере, не имеющий аналогов в Украине. От привычного хоккея соревнование на озере отличается правилами игры, отсутствием вратарей и минимальной экипировкой.