Для турніру підготують декілька площадок розміром 20 на 40 метрів на озері.

Участь в турнірі приймуть близько 20 команд з 9 регіонів України. Матчі відбуватимуться 5 та 6 лютого.

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У рамках турніру буде зіграний виставковий матч, у якому візьмуть участь гравці Донбасу та СК Сокіл, а також легенди українського хокею – генеральний директор Суперліги Сергій Варламов та спортивний директор ліги Олександр Побєдоносцев. Поєдинок пройде у форматі "3 польові гравці + воротар".

Ternopil Hockey Classic – це щорічний чемпіонат з хокею серед любителів на озері, що не має аналогів в Україні. Від звичного хокею змагання на озері відрізняється правилами гри, відсутністю воротарів та мінімальним екіпіруванням.