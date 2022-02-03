Еще в первом периоде матча против Финляндии Декер получила травму после столкновения с защитницей соперниц за воротами. Они обе упали на лед. После этого Декер уже самостоятельно не поднялась.

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Оставить лед ей пришлось с помощью медиков на носилках.

По предварительным данным, у нее травма нижней части тела. Какое именно – не уточняется.

Так же неизвестно, когда можно ожидать возвращения Декер на лед. По всей вероятности, что матчи группового этапа Декер пропустит.

Сам матч закончился победой сборной США со счётом 5:2.

Стоит добавить, что именно женская сборная США по хоккею является действующим олимпийским чемпионом. И Деккер с командой выиграла как золото Пхеньчхана-2018, так и серебро Сочи-2014.