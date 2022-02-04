Для турнира подготовят несколько площадок размером 20 на 40 метров на озере.

Участие в турнире примут около 20 команд из 9 регионов Украины. Матчи пройдут 5 и 6 февраля.

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В рамках турнира будет сыгран выставочный матч, в котором примут участие игроки Донбасса и СК Сокол, а также легенды украинского хоккея – генеральный директор Суперлиги Сергей Варламов и спортивный директор лиги Александр Победоносцев. Поединок пройдет в формате "3 полевых игрока + вратарь".

Ternopil Hockey Classic – это ежегодный чемпионат по хоккею среди любителей на озере, не имеющий аналогов в Украине. От привычного хоккея соревнование на озере отличается правилами игры, отсутствием вратарей и минимальной экипировкой.