Центральный матч 23 тура УХЛ между Кременчугом и Соколом отметился не только победой действующего чемпиона над лидером. Но и дракой, которую устроили хоккеисты обеих команд.

Драка между хозяином площадки Александром Яковлевым и Андреем Михновым из Сокола возникла в конце второго периода за несколько секунд до сирены на перерыв. Что стало причиной драки – так и неизвестно. В один момент оба игрока сошлись в рукопашном бою.

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Отметим, что оба хоккеиста являются довольно фактурными. У Михнова рост 2 метра, и весит он 97 килограммов. Что касается россиянина Яковлева, то при росте 194 сантиметра его вес составляет 94 килограмма.

Но долго драка не длилась. К ним сразу же прибежали арбитры и развели игроков. Хотя еще после того оба хоккеиста продолжали перепалку, но словесную.

Михнов и Яковлев за это были наказаны минутами штрафа.

Видео драки Яковлева и Михнова

Стоит добавить, что сам матч закончился победой Кременчуга только в серии буллитов. Сокол первым открыл счет в этом матче уже на третьей минуте. Во втором периоде же хозяева не только сравняли счет, но и вышли вперед. Спастись от поражения в основное время Соколу удалось за 11 секунд до конца игры. Однако в серии буллитов Кременчуг оказался все же сильнее.