Центральний матч 23 туру УХЛ між Кременчуком та Соколом відзначився не лише перемогою чинного чемпіона над лідером. Але й бійкою, яку влаштували хокеїсти обох команд.

Бійка між господарем майданчику Олександром Яковлєвим та Андрієм Міхновим з Сокола виникла наприкінці другого періоду за декілька секунд до сирени на перерву. Що стало причиною бійки – так і невідомо. В один момент обоє гравців зійшлися в рукопашному бою.

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Відзначимо, що обоє хокеїстів є доволі фактурними. У Міхнова зріст 2 метри та важить він 97 кілограмів. Щодо росіянина Яковлєва, то при зрості 194 сантиметри, його вага становить 94 кілограми.

Але довго бійка не тривала. До них одразу ж прибігли арбітри та розвели гравців. Хоча ще після того обоє хокеїстів продовжували перепалку, але лише словесну.

Міхнов та Яковлєв за це були покарані хвилинами штрафу.

Відео бійки Яковлєва та Міхнова

Варто додати, що сам матч закінчився перемогою Кременчука лише в серії булітів. Сокіл першим відкрив рахунок в цьому матчі вже на третій хвилині. Але у другому періоді господарі не лише зрівняли рахунок, але й вийшли вперед. Врятуватися від поразки в основний час Соколу вдалося за 11 секунд до кінця гри. Але в серії булітів Кременчук таки виявився сильнішим.