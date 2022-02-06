Ternopil Hockey Classic – это ежегодный чемпионат по хоккею среди любителей на озере, не имеющий аналогов в Украине. От привычного хоккея соревнование на озере отличается правилами игры, отсутствием вратарей и минимальной экипировкой.

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Первый игровой день турнира также посетили игроки Донбасса Глеб Кривошапкин, Александр Пересунько, Максим Разумов и Никита Терлецкий, а также хоккеисты СК Сокол – Илья Собченко, Станислав Теплицкий, Кирилл Фроленко и Еету Моксунен. Кроме них, участие в матче приняли легенды украинского хоккея – генеральный директор Суперлиги Сергей Варламов и спортивный директор ХСУ Александр Победоносцев.

Хоккеисты провели выставочный матч в формате "3 полевых игрока + вратарь". Отметим, что эта встреча стала первой игрой под открытым небом с участием игроков команд хоккейной Суперлиги.

Поединок выиграла команда Донбасса со счетом 7:6. У дончан 5 шайб забросил Глеб Кривошапкин, также по голу на свой счет записали Александр Пересунько и Максим Разумов. В составе СК Сокол все 6 шайб забросил юный Илья Собченко.

Видео матча на замерзшем озере в Тернополе



