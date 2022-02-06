Ternopil Hockey Classic – це щорічний чемпіонат з хокею серед любителів на озері, що не має аналогів в Україні. Від звичного хокею змагання на озері відрізняється правилами гри, відсутністю воротарів та мінімальним екіпіруванням.

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Перший ігровий день турніру також відвідали гравці Донбасу Гліб Кривошапкін, Олександр Пересунько, Максим Разумов та Микита Терлецький, а також хокеїсти СК Сокіл – Ілля Собченко, Станіслав Теплицький, Кирило Фроленко та Єєту Моксунен. Окрім них, участь у матчі взяли легенди українського хокею – генеральний директор Суперліги Сергій Варламов та спортивний директор ХСУ Олександр Побєдоносцев.

Хокеїсти провели виставковий матч у форматі "3 польові гравці + воротар". Зазначимо, що ця зустріч стала першою грою просто неба за участю гравців команд Хокейної Суперліги.

Поєдинок виграла команда Донбасу з рахунком 7:6. У донеччан 5 шайб закинув Гліб Кривошапкін, також по голу на свій рахунок записали Олександр Пересунько та Максим Разумов. У складі СК Сокіл усі 6 шайб закинув юний Ілля Собченко.

Відео матчу на замерзлому озері в Тернополі



