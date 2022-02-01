Всего в заявку попало 26 игроков. Двое из них представляют иностранные чемпионаты. Это Виталий Лялька из словацкого Пряшова и Михаил Чиканцев из шведского Каликса.

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Планировалось, что во время этого сбора команда сыграет матчи "Еврочелленджа", но потенциальные соперники нашей команды решили воздержаться от поездки в Украину ввиду эпидемиологической ситуации и из-за риска начала боевых действий на территории нашего государства из-за российской военной агрессии.

Поэтому сбор будет носить исключительно подготовительный характер, с теоретическими занятиями, видеоанализом предыдущих поединков и ежедневными тренировками на льду.

Расширенный список кандидатов в национальную сборную на февраль 2022 года

Вратари: Сергей Писаренко (Днепр), Дмитрий Кубрицкий (Сокол), Семен Майко (БСФК)

Сергей Писаренко (Днепр), Дмитрий Кубрицкий (Сокол), Семен Майко (БСФК) Защитники : Александр Александров (Харьковские Берсерки), Денис Матусевич, Александр Горлушко, Всеволод Толстушко (все – Кременчуг), Владислав Герцик, Иван Сысак (оба – Сокол), Сергей Логач, Артем Гребеник (оба – БСФК), Евгений Ратушный (Днепр)

: Александр Александров (Харьковские Берсерки), Денис Матусевич, Александр Горлушко, Всеволод Толстушко (все – Кременчуг), Владислав Герцик, Иван Сысак (оба – Сокол), Сергей Логач, Артем Гребеник (оба – БСФК), Евгений Ратушный (Днепр) Нападающие: Виктор Андрущенко, Роман Благой, Дмитрий Нименко, Евгений Фадеев, Михаил Симчук, Денис Гончаренко, Богдан Ступак (все – Сокол), Алексей Ворона, Иван Савченко, Тимур Гриценко (все – Кременчуг), Виталий Лялька (Прешов, Словакия), Михаил Чиканцев (Каликс, Швеция), Денис Бородай, Ярослав Панченко (оба – БСФК)

Сборы в Киеве станут очередным этапом подготовки сборной Украины к чемпионату мира в дивизионе 1В, который состоится 25 апреля – 1 мая в польском Катовице. Соперниками украинцев будут команды Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии.