Это был первый матч в этой паре. И закончился он победой Колорадо со счетом 4:1. Но за несколько секунд до конца матча на поле начались локальные стычки, которые уже после финальной сирены переросли в драки.

Напомним Месть за россиянина: Рейнджерс и Вашингтон устроили драку на 1-й секунде матча – видео

Все началось с того, что голкипер хозяев Грубауер начал толкать клюшкой в ​​ногу Клиффорду. В определенный момент ему это надоело, и он решил "ответить кулаками". В защиту голкипера пришли и другие игроки Колорадо.

В то время со стороны устроить схватку решили два 41 номера команд – Бельмар и Бортуццо. Традиционно возле них собрались и другие игроки.

Голкипер Сент-Луиса Биннингтон тоже решил не остаться в стороне. И через всю площадку помчался в гущу событий. Правда его вовремя перехватили арбитры матча. Они успокоили и остальных игроков. Поэтому к большой драке дело не дошло.

Видео драк в матче Колорадо – Сент-Луис