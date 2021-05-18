Це був перший матч в цій парі. І закінчився він перемогою Колорадо з рахунком 4:1. Та за декілька секунд до кінця матчу на полі розпочалися локальні сутички, які вже після фінальної сирени переросли в бійки.

Нагадаємо Помста за росіянина: Рейнджерс і Вашингтон влаштували бійку на 1-й секунді матчу – відео

Все почалося з того, що голкіпер господарів Грубауер почав штовхати ключкою в ногу Кліффорду. В певний момент йому це набридло, і він вирішив "відповісти кулаками". На захист голкіпера прийшли й інші гравці Колорадо.

У той час збоку влаштувати сутичку вирішили два 41 номери команд – Бельмар та Бортуццо. Традиційно біля них зібралися й інші гравці.

Голкіпер Сент-Луїса Біннінгтон теж вирішив не залишитися осторонь. І через весь майданчик помчав у гущу подій. Правда його вчасно перехопили арбітри матчу. Вони ж заспокоїли і решту гравців. Тож до великої бійки справа не дійшла.

Відео бійок у матчі Колорадо – Сент-Луїс