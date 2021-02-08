В субботу, 6 февраля, в Киеве состоялся поединок 32-го тура УХЛ, в котором Сокол на арене АТЕК встретился с Белым Барсом. Игра закончилась лишь в овертайме, а во втором периоде хоккеисты устроили драку.

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В середине второго периода, при счете 1:1, у ворот белоцерковцев вспыхнула драка. На льду сцепились Богдан Грицюк и Денис Гончаренко. Драку остановили арбитры, когда игрок Белого Барса положил соперника на спину на льду. Но и после этого Грицюк был слишком возбужден. Поэтому оба хоккеистов отправились отбывать двойной малый штраф, а команды продолжили игру в формате 4 на 4.

Видео драки хоккеистов

Матч оказался боевым не только в этом случае. Но и в счете на табло. В основное время командам обнаружить более сильного не удалось. Вырвать победу Соколу удалось за 11 секунд до конца овертайма.