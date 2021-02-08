Хокеїсти у київському дербі влаштували бійку: відео
У суботу, 6 лютого, в Києві відбувся поєдинок 32-го туру УХЛ, в якому Сокіл на арені АТЕК зустрівся з Білим Барсом. Гра закінчилася лише в овертаймі, а у другому періоді хокеїсти влаштували бійку.
Джерело:УХЛ
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В середині другого періоду, за рахунку 1:1, біля воріт білоцерківців спалахнула бійка. На льоду зчепилися Богдан Грицюк та Денис Гончаренко. Бійку зупинили арбітри, коли гравець Білого Барсу поклав суперника на спину на льоду. Але й після цього Грицюк був занадто збуджений. Тож обоє хокеїстів відправилися відбувати подвійний малий штраф, а команди продовжили гру у форматі 4 на 4.
Відео бійки хокеїстів
Матч виявився бойовим не лише у цьому випадку. Але й у рахунку на табло. В основний час командам виявити сильнішого не вдалося. Вирвати перемогу Соколу вдалося за 11 секунд до кінця овертайму.
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