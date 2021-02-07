В субботу, 6 февраля, в 13:00 должен был начаться матч регулярного сезона УХЛ Днепр – Донбасс, однако хоккеисты херсонской команды не явились на поединок.

УХЛ уже засчитала Днепру техническое поражение. Стало известно, что причиной неявки стали долги по зарплате перед игроками.

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"Согласно статье 17 Дисциплинарного регламента, "Днепру" засчитано техническое поражение в матче 32-го тура УХЛ за неявку команды", – отмечается в сообщении.

Таким образом, херсонский клуб уже восьмой матч подряд проигрывает. Два последних матча "щуки" провели против аутсайдеров соревнований, и все равно не смогли получить победы.

У Днепра финансовые трудности

Федерация хоккея Украины сообщила, что готова предоставить клубу финансовую помощь. ФХУ ранее уже давала Днепру 1 миллион гривен.