Украинский клуб не вышел на матч из-за долгов по зарплате: федерация готова помочь
В субботу, 6 февраля, в 13:00 должен был начаться матч регулярного сезона УХЛ Днепр – Донбасс, однако хоккеисты херсонской команды не явились на поединок.
Источник:ФХУ
УХЛ уже засчитала Днепру техническое поражение. Стало известно, что причиной неявки стали долги по зарплате перед игроками.
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"Согласно статье 17 Дисциплинарного регламента, "Днепру" засчитано техническое поражение в матче 32-го тура УХЛ за неявку команды", – отмечается в сообщении.
Таким образом, херсонский клуб уже восьмой матч подряд проигрывает. Два последних матча "щуки" провели против аутсайдеров соревнований, и все равно не смогли получить победы.
У Днепра финансовые трудности
Федерация хоккея Украины сообщила, что готова предоставить клубу финансовую помощь. ФХУ ранее уже давала Днепру 1 миллион гривен.
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