Не гірше боксерів: українські хокеїсти влаштували брутальну бійку – відео
Україна завжди славилася видатними боксерами. Та прекрасні бійці є не тільки у цьому виді спорту. З українськими боксерами за звання найсильніших можуть посперечатися хокеїсти.
У матчі чемпіонату України між херсонським Дніпром та київським Соколом 26 грудня сталася бійка. Про це повідомляє 24 канал.
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Зчепилися, мов півні
У третьому періоді захисник Дніпра Євген Ратушний та нападник Сокола Богдан Середницький влаштували бійку. Хокеїсти зчепилися біля бортика.
Після того, як Ратушний жорстко відібрав шайбу, Середницький спробував відплатити супернику тією ж монетою. Він спершу ледь не завалив суперника, але впав сам.
Підвівшись, Середницький почав з'ясовувати відносини із суперником на кулаках. 19-річні українці скинули захисні шоломи та зчепилися, мов півні.
У підсумку яскраву бійку було зупинено й обидва спортсмени пішли відпочивати через вилучення. Сокіл же здобув перемогу 3:0.
Дивіться відео бійки
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