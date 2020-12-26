Україна завжди славилася видатними боксерами. Та прекрасні бійці є не тільки у цьому виді спорту. З українськими боксерами за звання найсильніших можуть посперечатися хокеїсти.

У матчі чемпіонату України між херсонським Дніпром та київським Соколом 26 грудня сталася бійка. Про це повідомляє 24 канал.

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Зчепилися, мов півні

У третьому періоді захисник Дніпра Євген Ратушний та нападник Сокола Богдан Середницький влаштували бійку. Хокеїсти зчепилися біля бортика.

Після того, як Ратушний жорстко відібрав шайбу, Середницький спробував відплатити супернику тією ж монетою. Він спершу ледь не завалив суперника, але впав сам.

Підвівшись, Середницький почав з'ясовувати відносини із суперником на кулаках. 19-річні українці скинули захисні шоломи та зчепилися, мов півні.

У підсумку яскраву бійку було зупинено й обидва спортсмени пішли відпочивати через вилучення. Сокіл же здобув перемогу 3:0.

Дивіться відео бійки

Після 20 зіграних матчів Сокіл утримує друге місце. Кияни мають серію з 4 поспіль перемог. Дніпро набрав 22 очки та утримує 4-е місце.