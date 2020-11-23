В матче между хоккейными клубами "Мариуполь" и "Белый Барс" игроку хозяев Денису Петрухно шайба разбила лицо.

Это произошло за три минуты до конца матча. Во время атаки "Белого Барса" шайба попала в лицо Петрухно, пишет 24 канал.

Сразу после этого хоккеист упал на лед, держась за лицо. Однако игра продолжилась.

Впоследствии во время остановки в игре хоккеисту оказали помощь на скамейке запасных. Но продолжить игру Петрухно уже не мог. С помощью медика он покинул пределы ледовой площадки.

Смотрите видео, как шайба попала в лицо хоккеисту (осторожно, 18+)

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Игра закончилась победой "Мариуполя" 6:4.