Хокеїсту розбили обличчя потужним ударом шайбою – кров залила лід: відео (18+)
У матчі між хокейними клубами "Маріуполь" та "Білий Барс" гравцю господарів Денису Петрухно шайба розбила обличчя.
Це сталося за три хвилини до кінця матчу. Під час атаки "Білого Барсу" шайба влучила в обличчя Петрухно, пише 24 канал.
Одразу після цього хокеїст впав на лід, тримаючись за обличчя. Однак гра продовжилася.
Згодом під час зупинки в грі хокеїсту надали допомогу на лаві запасних. Та продовжити гру Петрухно вже не міг. За допомогою медика він покинув межі льодового майданчика.
Дивіться відео, як шайба влучила в обличчя хокеїсту (обережно, 18+)
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Гра закінчилася перемогою "Маріуполя" 6:4.
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