У матчі між хокейними клубами "Маріуполь" та "Білий Барс" гравцю господарів Денису Петрухно шайба розбила обличчя.

Це сталося за три хвилини до кінця матчу. Під час атаки "Білого Барсу" шайба влучила в обличчя Петрухно, пише 24 канал.

Одразу після цього хокеїст впав на лід, тримаючись за обличчя. Однак гра продовжилася.

Згодом під час зупинки в грі хокеїсту надали допомогу на лаві запасних. Та продовжити гру Петрухно вже не міг. За допомогою медика він покинув межі льодового майданчика.

Дивіться відео, як шайба влучила в обличчя хокеїсту (обережно, 18+)

Варто побачити Хокеїсти українських клубів влаштували масове кулачне побоїще на льоду: відео бійки

Гра закінчилася перемогою "Маріуполя" 6:4.