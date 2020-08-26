В Украине готовятся к началу нового хоккейного сезона. Одним из форматов такой подготовки является "открытый кубок Донбасса". И на этом турнире хоккеисты могут забрасывать красивые шайбы.

Так произошло и в матче между "Кременчугом" и "Днепром". Новичок кременчужан Андрей Денискин в этом матче забросил две шайбы. Особенно красивым выдалось первое взятие ворот в его исполнении. Игрок эффектно пробил с разворота, "прошив" вратаря "Днепра" Александра Хомутова. Таким образом он сравнял счет встречи.

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Видео эффектной шайбы Денискина с разворота

Однако заброшенные шайбы не спасли "Кременчуг" от поражения – команда уступила во втором матче на турнире 2:4.