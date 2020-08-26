В Україні готуються до початку нового хокейного сезону. Одним з форматів такої підготовки є "Відкритий кубок Донбасу". І на цьому турнірі хокеїсти можуть закидувати красиві шайби.

Так сталося і в матчі між "Кременчуком" та "Дніпром". Новачок кременчужан Андрій Деніскін в цьому матчі закинув дві шайби. Особливо красивим видалося перше взяття воріт у його виконанні. Гравець ефектно пробив з розвороту, "прошивши" воротаря "Дніпра" Олександра Хомутова. Таким чином він зрівняв рахунок у зустрічі

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Відео ефектної шайби Деніскіна з розвороту

Однак закинути шайби не врятували "Кременчук" від поразки – команда поступилася у другому матчі на турнірі 2:4.