Хокеїст розбив захисне скло та вилетів за межі майданчика, радісно святкуючи гол: відео
У спільному чемпіонаті Угорщини та Румунії з хокею стався доволі курйозний епізод. Захисник клубу "МАК Уйбуда" Марко Чоллак забив дебютний гол. А святкування мало не закінчилося трагедією.
У грі проти "Фехервара" Марко Чоллак на 13-й хвилині закинув шайбу. Це була перша шайба для 18-літнього гравця на професійному рівні.
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Тож від радощів гравець вирішив здійснити стрибок на захисне скло. От тільки воно не витримало удару і розбилося. А сам хокеїст вивалився за межі льодового майданчика.
Відео вильоту за межі майданчика хокеїста
На щастя, гравець не постраждав. І зумів продовжити гру. Матч закінчився перемогою його команди. Правда після двох закинутих шайб, "МАК Уйбуда" у другому періоді пропустило тричі з різницею менше, аніж дві хвилини. Зрівняти рахунок господарям вдалося на останній хвилині матчу. І вже в овертаймі вирвати пеермогу.
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