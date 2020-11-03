У спільному чемпіонаті Угорщини та Румунії з хокею стався доволі курйозний епізод. Захисник клубу "МАК Уйбуда" Марко Чоллак забив дебютний гол. А святкування мало не закінчилося трагедією.

У грі проти "Фехервара" Марко Чоллак на 13-й хвилині закинув шайбу. Це була перша шайба для 18-літнього гравця на професійному рівні.

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Тож від радощів гравець вирішив здійснити стрибок на захисне скло. От тільки воно не витримало удару і розбилося. А сам хокеїст вивалився за межі льодового майданчика.

Відео вильоту за межі майданчика хокеїста

На щастя, гравець не постраждав. І зумів продовжити гру. Матч закінчився перемогою його команди. Правда після двох закинутих шайб, "МАК Уйбуда" у другому періоді пропустило тричі з різницею менше, аніж дві хвилини. Зрівняти рахунок господарям вдалося на останній хвилині матчу. І вже в овертаймі вирвати пеермогу.