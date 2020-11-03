Матч региональной лиги Испании запомнился курьезным моментом с участием голкипера. Вратарь забил классный гол из-за пределов штрафной, но не успел вернуться в ворота и пропустил безумный гол с центра поля от соперника.

В очередном туре испанской региональной лиги встретились "Винарос" и "Пеньискола", где при счете 0:1 в пользу гостей началось самое интересное, пишет 24 канал.

Стоит прочитать: Яремчук – в топ-5 лучших бомбардиров "Гента" за 40 лет

2 в 1: герой и неудачник матча

Казалось, что матч так и закончится минимальной победой гостей, но иначе думал голкипер "Винароса", который побежал в атаку, чтобы помочь команде. Вратарь справился с поставленной задачей. На 5-й добавленной арбитром минуте к основному времени матча голкипер хозяев перехватил мяч и пробил точно в дальний угол ворот из-за пределов штрафной.

Радости голкипера не было предела. После чего начал не слишком быстро возвращаться в собственную рамку ворот, чем воспользовался игрок соперника, который разводил мяч из центра поля. Вратарь поворачивался спиной к собственным воротам, тогда футболист гостей решил нанести мощный удар, отправив мяч ему "за шиворот". Благодаря этому голу счет встречи стал – 1:2 в пользу "Пеньисколы".

Видео безумной концовки матча