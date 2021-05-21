Эпизод произошел в первом периоде матча. Бен Чиаро выполнил силовой прием против Джона Тавареса. Последний не удержался на ногах, завалившись на лед. Именно тогда в него и влетел Кори Перри. Он коленом ударил в незащищенную часть лица Тавареса.

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От удара Таварес чуть не потерял сознание. Однако самостоятельно подняться на ноги он так и не сумел.

Возле него же сразу собрались медики, которые оказали ему помощь. После удара у хоккеиста было окровавленное лицо. Игру же сразу остановили.

Таварес не сумел самостоятельно покинуть пределы площадки. Его вынесли на носилках.

Когда игрока выносили, к нему подкатился и Перри, который до этого нанес ему удар.

Сам Таварес после этого поднял большой палец вверх, когда его выносили, показав, что с ним все в порядке.

Видео момента удара Тавареса в голову

Тренер Торонто Шелдон Киф после игры заявил, что Тавареса отправили в больницу, где решили оставить его на ночь для более детального обследования.

Сама игра закончилась победой Монреаля. Это был первый матч между командами в первом раунде плей-офф.