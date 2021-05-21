Епізод стався у першому періоді матчу. Бен Чіарота виконав силовий прийом проти Джона Тавареса. Останній не втримався на ногах, завалившись на лід. Саме тоді в нього і влетів Корі Перрі. Він коліном вдарив у незахищену частину обличчя Тавареса.

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Від удару Таварес мало не втратив свідомість. Однак самостійно піднятися на ноги він так і не зумів.

Коло нього ж одразу зібралися медики, які надали йому допомогу. Після удару у хокеїста було закривавлене обличчя. Гру ж одразу зупинили.

Таварес не зумів самостійно покинути межі майданчика. Його винесли на ношах.

Коли гравця виносили, до нього підкотився і Перрі, який задав фатального удару.

Сам Таварес після цього підняв великий палець вверх, коли його виносили, показавши, що з ним все гаразд.

Відео моменту удару Тавареса в голову

Тренер Торонто Шелдон Кіф після гри заявив, що Тавареса відправили до лікарні, де вирішили залишити його на ніч для детальнішого обстеження.

Саме гра закінчилася перемогою Монреаля. Це був перший матч між командами в першому раунді плей-офф.