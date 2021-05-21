Так произошло и в третьем матче между Нью-Йорк Айлендерс и Питтсбург Пингвинс в третьем периоде. Потасовка между игроками началась у ворот "пингвинов".

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Но на этот раз особенностью стало то, что как только арбитры разнимали одних драчунов, то чуть ли не сразу драка возникала в другом месте. А порой дрались сразу несколько игроков, наваливаясь друг на друга.

Арбитры этого матча приняли довольно неожиданное решение – отправить всех 10 полевых игроков на скамью штрафников. Поэтому штрафбоксы были переполнены игроками.

Но когда уже хоккеисты направлялись туда, Джейк Генцел решил еще раз начать драку – на этот раз против Кайла Палмьери. И именно за это, он получил дополнительный штраф, оставив Питтсбург в меньшинстве.

Видео драки хоккеистов в матче Айлендерс – Пингвинс

Большинством сразу воспользовались хозяева площадки, сравняв счет в матче.

Хотя в итоге им не очень помогло. До конца матча "пингвины" забросили еще две шайбы, пропустив лишь один раз. И отпраздновали победу в матче. А также вышли вперед в серии 2:1.