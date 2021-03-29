Хоккеист получил тяжелую травму во время матча, с площадки его вынесли на носилках: видео (18+)
В матче Национальной хоккейной лиги между Флоридой и Далласом произошел довольно неприятный эпизод. Защитник хозяев Аарон Экблад получил травму и не смог покинуть ледовую площадку самостоятельно.
Источник:24 канал
Все произошло в простом эпизоде. Экблад вел борьбу за шайбу с Эсой Линделлем. И после контакта с ним упал на лед и уже не смог подняться.
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Повтор показал, что Экблад неудачно приземлился на ногу в этом эпизоде. И повредил колено.
Хоккеист не смог сам ни встать, ни покинуть лед. Клубные медики сразу же вынесли на площадку ноши, чтобы забрать игрока.
Видео момента с травмой Экблада
Главный тренер Флориды Джоэль Кенневилль после игры заявил, что Экблад выбыл на длительный срок.
Стоит отметить, что в этом матче Экблад отметился результативным пасом, а сама игра закончилась со счетом 4:1 в пользу Флориды. Всего в этом сезоне защитник набрал 22 очка (11 голов и 11 пасов) за 35 матчей.
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