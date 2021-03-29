В матче Национальной хоккейной лиги между Флоридой и Далласом произошел довольно неприятный эпизод. Защитник хозяев Аарон Экблад получил травму и не смог покинуть ледовую площадку самостоятельно.

Все произошло в простом эпизоде. Экблад вел борьбу за шайбу с Эсой Линделлем. И после контакта с ним упал на лед и уже не смог подняться.

Примечательно Хоккеисты Сокола и Мариуполя устроили массовую драку за 31 секунду до конца матча: видео

Повтор показал, что Экблад неудачно приземлился на ногу в этом эпизоде. И повредил колено.

Хоккеист не смог сам ни встать, ни покинуть лед. Клубные медики сразу же вынесли на площадку ноши, чтобы забрать игрока.

Видео момента с травмой Экблада

Главный тренер Флориды Джоэль Кенневилль после игры заявил, что Экблад выбыл на длительный срок.

Стоит отметить, что в этом матче Экблад отметился результативным пасом, а сама игра закончилась со счетом 4:1 в пользу Флориды. Всего в этом сезоне защитник набрал 22 очка (11 голов и 11 пасов) за 35 матчей.