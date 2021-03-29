У матчі Національної хокейної ліги між Флоридою та Далласом стався доволі неприємний епізод. Захисник господарів Аарон Екблад отримав травму і не зміг покинути льодовий майданчик самостійно.

Все сталося у простому епізоді. Екблад вів боротьбу за шайбу з Есою Лінделлем. Та після контакту з ним впав на лід і вже не зміг піднятися.

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Повтор показав, що Екблад невдало приземлився на ногу в цьому епізоді. І пошкодив коліно.

Хокеїст не зміг сам ні підвестися, ні покинути лід. Клубні медики одразу ж винесли на майданчик ноші, щоб забрати гравця.

Відео моменту з травмою Екблада

Головний тренер Флориди Джоель Кенневілль після гри заявив, що Екблад вибув на тривалий термін.

Варто відзначити, що в цьому матчі Екблад відзначився результативним пасом, а сама гра закінчилася з рахунком 4:1 на користь Флориди. Загалом в цьому сезоні захисник набрав 22 очки (11 голів та 11 пасів) за 35 матчів.