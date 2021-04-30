Сиэтл Кракен стал 32-й командой в НХЛ. И будет выступать в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции.

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Для того, чтобы получить место в НХЛ, владельцы клуба были вынуждены осуществить взнос в размере 650 миллионов долларов.

О создании команды Сиэтл Кракен стало известно еще в декабре 2018 года. Тогда руководство лиги согласовало расширение. Но на место в НХЛ, кроме команды из Сиэтла, претендовали клубы из Хьюстона и Квебека.

Сиэтл Кракен начнет выступления с сезона 2021/2022. Пока команда может проводить обмены перед драфтом расширения, который назначен на 21 июля, и подписывать контракты со свободными агентами.

Последний раз новый клуб в НХЛ появился в сезоне 2017/2018. Тогда новичком стал Вегас Голден Найтс. В свой дебютный сезон они стали победителями дивизиона. Но в финале Кубка Стэнли уступили Вашингтон Кэпиталз.