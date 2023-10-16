"Почему должен рвать паспорт": хоккеист вспомнил, как ему предлагали гражданство России

Многие украинские спортсмены в свое время получали предложения по изменению гражданства от других стран. Многие такие приглашения были из вражеской России, где теперь местный спорт находится на дне пропасти.

Одним из таких спортсменов, получавших предложения от страны-агрессора, был 27-летний украинский хоккеист Виталий Лялька, в свое время поигравший в России. Но это очевидно тот период карьеры, который стал ошибкой и хочется забыть.

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Пытались убедить щедрым контрактом

С 2014 по 2016 годы хоккеист выступал за два российских клуба – Кристалл и Сокол. После чего вернулся в украинский хоккей. С 2022 года выступает за клуб Кременчуг.

Лялька вспомнил тот не очень удачный период, когда речь шла даже об изменении гражданства. Когда Виталий играл в России, ему предлагали отречься от украинского паспорта ради российского. Хоккеисту в тот момент было 18 лет, а перед ним на столе лежал документ о местном гражданстве. Однако спортсмен отказался от столь кардинального решения.

Кроме российского паспорта, Ляльке предлагали солидный 5-летний контракт с клубом КХЛ. Но украинец не повел себя на враждебную щедрость.

Мне говорят: "Это может быть твой контракт, но тебе нужно взять этот паспорт". Я был вообще не готов к такому. Но был еще один нюанс – нужно, чтобы у меня было только российское гражданство. Я говорю: "Да нет, ребята. Такого не будет". На этом история закончилась,

– рассказал о ситуации Лялька.

Виталий не скрывает, что в тот момент почувствовал страх, потому что не знал, как на его ответ отреагируют в клубе. Хоккеист рассказал, что вообще не до конца понимал, что происходит и почему он вообще должен порвать свой украинский паспорт. Кукла доволен, что тогда не совершил эту роковую ошибку.

Украинский хоккеист из Броваров уверенно заявляет, что не жалеет, что тогда так и не сыграл в КХЛ.

Он стал еще одним спортсменом, который не изменил Украине, и не перешел на сторону врага. Как это недавно сделал питомец донецкого Шахтера Александр Роспутько. Футболист воспользовался выездным матчем "горняков" U-19 в Бельгию и оттуда скрылся в Россию. Отец беглого игрока заверил, что именно там для него будет безопасно жить, а вскоре он возьмет российское гражданство, а пока отдыхает внефутбольной жизнью.