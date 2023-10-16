Одним із таких спортсменів, які отримували пропозиції від країни-агресора, був 27-річний український хокеїст Віталій Лялька, який свого часу пограв у Росії. Але це явно той період кар'єри, який став помилкою і хочеться забути.

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Намагались переконати щедрим контрактом

Із 2014-го по 2016-й роки хокеїст виступав за два російські клуби – Кристал та Сокіл. Після чого повернувся в український хокей. Із 2022-го виступає за клуб Кременчук.

Лялька пригадав той не дуже вдалий період, коли мова йшла навіть про зміну громадянства. Коли Віталій грав у Росії йому пропонували відректись від українського паспорта заради російського. Хокеїсту на той момент було 18 років, а перед ним на столі лежав документ про місцеве громадянство. Однак спортсмен відмовився від такого кардинального рішення.

Окрім російського паспорта Ляльці пропонували солідний 5-річний контракт із клубом КХЛ. Але українець не повівся на ворожу щедрість.

Мені кажуть: "Це може бути твій контракт, але тобі треба взяти цей паспорт". Я був взагалі не готовий до такого. Але був ще один нюанс – треба, щоб у мене було тільки російське громадянство. Я кажу: "Та ні, хлопці. Такого не буде". На цьому історія закінчилася,

– розповів про ситуацію Лялька.

Віталій не приховує, що у той момент відчув страх, бо не знав, як на його відповідь відреагують у клубі. Хокеїст розповів, що взагалі не до кінця розумів, що відбувається, і чому він взагалі повинен порвати свій український паспорт. Лялька задоволений, що тоді не зробив цю фатальну помилку.

Український хокеїст із Броварів з впевненістю заявляє, що не шкодує, що тоді так і не зіграв в КХЛ.

Він став ще одним спортсменом, який не зрадив Україну, та не перейшов на бік ворога. Як це нещодавно зробив вихованець донецького Шахтаря Олександр Роспутько. Футболіст скористався виїзним матчем "гірників" U-19 у Бельгію та звідти втік у Росію. Батько гравця-втікача запевнив, що саме там для нього буде безпечно жити, а незабаром він візьме російське громадянство, а поки відпочиває позафутбольним життям.