Очень часто хоккеисты любят определять, кто прав в спорном эпизоде с помощью кулаков. Так произошло и в матче между "Соколом" и "Краматорском".

За пять минут до конца матча "Сокол" проигрывал в домашнем матче "Краматорске" 2:3. Алексей Платонов пытался прорваться к воротам соперника, но был сбит соперником – Глеб Кривошапкін подставился под него, и игрок "Сокола" сделал кульбит, приземлившись на лед, пишет 24 канал.

Несмотря на то, что игра продолжилась, Платонов решил сразу же выяснить отношения с соперником. Поэтому между ними возникла драка. Первым на льду на спине оказался Кривошапкин.

Оба хоккеиста из-за этой драки сразу отправились на скамейку штрафников, получив по две минуты штрафа.

Смотрите видео драки хоккеистов Кривошапкина и Платонова

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И когда команды играли в таких составах, хоккеисты "Краматорска" забросили еще одну шайбу и выиграли этот матч.