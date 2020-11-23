Дужа часто хокеїсти люблять визначати, хто правий у спірному епізоді за допомогою кулаків. Так сталося і в матчі між "Соколом" та "Краматорськом".

За п'ять хвилин до кінця матчу "Сокіл" програвав в домашньому матчі "Краматорську" 2:3. Олексій Платонов намагався прорватися до воріт суперника, але був збитий суперником – Гліб Кривошапкін підставився під нього, і гравець "Сокола" зробив кульбіт, приземлившись на лід, пише 24 канал.

Попри те, що гра продовжилася, Платонов вирішив одразу ж з'ясувати стосунки з суперником. Тож між ними виникла бійка. Першим на льоду на спині опинився Кривошапкін.

Обоє хокеїстів за цю бійку одразу відправилися на лавку штрафників, отримавши по дві хвилини штрафу.

Дивіться відео бійки хокеїстів Кривошапкіна та Платонова

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А коли команди грали в таких складах, хокеїсти "Краматорська" закинули ще одну шайбу та виграли цей матч.