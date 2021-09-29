Хоккеист Денискин дисквалифицирован на 3 матча за расизм: Донбасс недоволен решением
Источник:УХЛ
Федерация хоккея Украины дисквалифицировала игрока Кременчуга Андрея Денискина за расизм в матче против Донбасса. Украинский нападающий получил 3 матча дисквалификации за расистский жест в адрес Джалена Смерека.
Денискин может выкупить дисквалификацию
Денискин получил обязательную дисквалификацию на 3 матча и дополнительную на 10 матчей.
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Сообщается, что игрок может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации. Сумма денежной компенсации за один матч составляет 5 тысяч гривен. Общая сумма за 10 матчей составляет 50 тысяч гривен.
Санкции в отношении Денискина вступили в силу с момента принятия решения – 28 сентября 2021 года.
Донбасс не согласен с наказанием
Донбасс недоволен решением Федерации хоккея Украины дисквалифицировать Денискина. В клубе подсчитали, что игрок может заплатить 1870 долларов и избежать наказания.
Донбасс требует, чтобы решение о дисквалификации пересмотрели.
"1870 долларов за расизм? За расистские действия в отношении игрока Донбасса Джалена Смерека Андрей Денискин из Кременчуга дисквалифицирован на 3 матча. Денискину также дали 10 матчей дополнительной дисквалификации или штраф в 1870 долларов. Требуем пересмотра решения", – говорится в заявлении Донбасса.
Что произошло на матче Кременчуг – Донбасс
- Расистский инцидент произошел 26 сентября во время матча УХЛ Кременчуг – Донбасс (3:2). Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес Смерека.
- Игрок получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.
- Кременчуг сообщил, что оштрафовал Денискина.
- Расистский скандал уже вышел за пределы Украины. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардив пообещал наказание для Денискина.