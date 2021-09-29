Хоккеист Денискин дисквалифицирован на 3 матча за расизм: Донбасс недоволен решением

Федерация хоккея Украины дисквалифицировала игрока Кременчуга Андрея Денискина за расизм в матче против Донбасса. Украинский нападающий получил 3 матча дисквалификации за расистский жест в адрес Джалена Смерека.

Денискин может выкупить дисквалификацию

Денискин получил обязательную дисквалификацию на 3 матча и дополнительную на 10 матчей.

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Сообщается, что игрок может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации. Сумма денежной компенсации за один матч составляет 5 тысяч гривен. Общая сумма за 10 матчей составляет 50 тысяч гривен.

Санкции в отношении Денискина вступили в силу с момента принятия решения – 28 сентября 2021 года.

Донбасс не согласен с наказанием

Донбасс недоволен решением Федерации хоккея Украины дисквалифицировать Денискина. В клубе подсчитали, что игрок может заплатить 1870 долларов и избежать наказания.

Донбасс требует, чтобы решение о дисквалификации пересмотрели.

"1870 долларов за расизм? За расистские действия в отношении игрока Донбасса Джалена Смерека Андрей Денискин из Кременчуга дисквалифицирован на 3 матча. Денискину также дали 10 матчей дополнительной дисквалификации или штраф в 1870 долларов. Требуем пересмотра решения", – говорится в заявлении Донбасса.

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