Хоккеист бросил шлем в соперника во время драки и получил штраф: видео
В хоккейном матче между Колорадо и Аризоной было заброшено сразу 12 шайб. Но сама игра запомнилась еще и дракой в конце встречи.
Источник:24 канал
За пять минут до конца мачта при счете 8:3 на площадке возникла потасовка. Форвард хозяев Натан МакКиннон использовал силовой прием против соперника – Конора Гарланда.
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Между хоккеистами сразу возникла потасовка. Во время нее с головы Гарланда слетел шлем. Его и подобрал МакКиннон. После чего бросил в лицо сопернику.
За такую выходку МакКиннон сразу был наказан дисциплинарным штрафом 10+2.
Видео схватки МакКиннона и Гарланда
Сам матч закончился со счетом 9:3 в пользу Колорадо.
Колорадо лидирует в Западном дивизионе, занимая первое место. Вместе с тем Аризона на пятом месте и рискует не попасть в плей-офф.
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