В хоккейном матче между Колорадо и Аризоной было заброшено сразу 12 шайб. Но сама игра запомнилась еще и дракой в конце встречи.

За пять минут до конца мачта при счете 8:3 на площадке возникла потасовка. Форвард хозяев Натан МакКиннон использовал силовой прием против соперника – Конора Гарланда.

Напомним Хоккеисты Сокола и Мариуполя устроили массовую драку за 31 секунду до конца матча: видео

Между хоккеистами сразу возникла потасовка. Во время нее с головы Гарланда слетел шлем. Его и подобрал МакКиннон. После чего бросил в лицо сопернику.

За такую выходку МакКиннон сразу был наказан дисциплинарным штрафом 10+2.

Видео схватки МакКиннона и Гарланда

Сам матч закончился со счетом 9:3 в пользу Колорадо.

Колорадо лидирует в Западном дивизионе, занимая первое место. Вместе с тем Аризона на пятом месте и рискует не попасть в плей-офф.