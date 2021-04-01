У хокейному матчі між Колорадо та Арізоною було закинуто одразу 12 шайб. Але сама гра запам'яталася ще й бійкою наприкінці зустрічі.

За п'ять хвилин до кінця мачту за рахунку 8:3 на майданчику виникла бійка. Форвард господарів Натан МакКіннон використав силовий прийом проти суперника – Конора Гарланда.

Нагадаємо Хокеїсти Сокола та Маріуполя влаштували масову бійку за 31 секунду до кінця матчу: відео

Між хокеїстами одразу виникла сутичка. Під час неї з голови Гарланда злетів шолом. Його і підібрав МакКіннон. Після чого кинув в обличчя супернику.

За таку витівку МакКіннон одразу був покараний дисциплінарним штрафом 10+2.

Відео сутички МакКіннона та Гарланда

Сам матч закінчився з рахунком 9:3 на користь Колорадо.

Колорадо лідирує в Західному дивізіоні, посідаючи перше місце. Натомість Аризона на п'ятому місці і ризикує не потрапити у плей-офф.