Хокеїст кинув шолом в суперника під час бійки та отримав штраф: відео
У хокейному матчі між Колорадо та Арізоною було закинуто одразу 12 шайб. Але сама гра запам'яталася ще й бійкою наприкінці зустрічі.
Джерело:24 канал
За п'ять хвилин до кінця мачту за рахунку 8:3 на майданчику виникла бійка. Форвард господарів Натан МакКіннон використав силовий прийом проти суперника – Конора Гарланда.
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Між хокеїстами одразу виникла сутичка. Під час неї з голови Гарланда злетів шолом. Його і підібрав МакКіннон. Після чого кинув в обличчя супернику.
За таку витівку МакКіннон одразу був покараний дисциплінарним штрафом 10+2.
Відео сутички МакКіннона та Гарланда
Сам матч закінчився з рахунком 9:3 на користь Колорадо.
Колорадо лідирує в Західному дивізіоні, посідаючи перше місце. Натомість Аризона на п'ятому місці і ризикує не потрапити у плей-офф.
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