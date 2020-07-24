Своими мыслями боксер поделился в интервью FightHype. Бой считает, что Лопесу еще рано выходить на ринг против такого сильного соперника, но в боксе возможно все.

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Ожидания от боя

Я бы хотел увидеть победу Теофимо в этом бою, но не знаю, сможет ли он ее получить,

– заявил Портер.

По его словам, Ломаченко победит. Но, если исход поединка будет другим, то Портер заявил, что будет прыгать до потолка.

Также он рассказал о таланте и силе американца. На его взгляд, Теофимо немного опережает Шакура Стивенсона. Далее располагается в его рейтинге Девин Хейни, а за ним – Райан Гарсиа. Ему кажется, что сейчас у каждого из этих ребят есть шанс побить украинца Ломаченко.

Что известно о Шоне Портере

Он – бывший двукратный чемпион мира в среднем весе, который владел титулом IBF в 2013/14 годах и титулом WBC в 2018/19 годах. Известный агрессивным стилем боя и физической выносливостью.

Ломаченко – Лопес: главное