Своими мыслями боксер поделился в интервью FightHype. Бой считает, что Лопесу еще рано выходить на ринг против такого сильного соперника, но в боксе возможно все. Читайте также: Беги, Вася, беги: одиозный Редкач посмеялся над Ломаченко после видео от Лопеса – фото Ожидания от боя Я бы хотел увидеть победу Теофимо в этом бою, но не знаю, сможет ли он ее получить, – заявил Портер. По его словам, Ломаченко победит. Но, если исход поединка будет другим, то Портер заявил, что будет прыгать до потолка. Также он рассказал о таланте и силе американца. На его взгляд, Теофимо немного опережает Шакура Стивенсона. Далее располагается в его рейтинге Девин Хейни, а за ним – Райан Гарсиа. Ему кажется, что сейчас у каждого из этих ребят есть шанс побить украинца Ломаченко. Что известно о ШонеПортере Он – бывший двукратный чемпион мира в среднем весе, который владел титулом IBF в 2013/14 годах и титулом WBC в 2018/19 годах. Известный агрессивным стилем боя и физической выносливостью. Ломаченко – Лопес: главное Бой между боксерами должен был состояться еще 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в США. Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся с зрителями на трибунах. Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Именно на арене этого клуба может состояться поединок. Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу. В WBC заявляли, что встреча боксеров пройдет в сентябре. Но поединок перенесут на октябрь. Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой пройдет 3 октября. Об этом сообщает Boxing Scene. Сейчас поединок вообще может сорваться.