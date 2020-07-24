Хочу побачити перемогу Лопеса над Ломаченком, – ексчемпіон світу за версією WBC Портер
Ексчемпіон світу за версією WBC в напівсередній вазі Шон Портер (30-3-1, 17 КО) поділився очікуваннями від бою Лопес – Ломаченко. Він хоче побачити яскравий поєдинок та перемогу американця.
Що відомо про Шона Портера
Він – колишній дворазовий чемпіон світу в середній вазі, який володів титулом IBF у 2013/14 роках та титулом WBC у 2018/19 роках. Відомий агресивним стилем бою та фізичною витривалістю.
Ломаченко – Лопес: головне
- Бій між боксерами мав відбутися ще 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку у США.
- Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.
- Зараз ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися поєдинок.
- Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.
- У WBC заявляли, що зустріч боксерів пройде у вересні. Але поєдинок перенесуть на жовтень. Промоутер Top Rank Боб Арум заявив, що бій пройде 3 жовтня. Про це повідомляє Boxing Scene.
- Зараз поєдинок взагалі може зірватись.