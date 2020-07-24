Своїми думками боксер поділився у інтерв'ю FightHype. Бій вважає, що Лопесу ще зарано виходити на ринг проти такого сильного суперника, але у боксі можливо все.

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Очікування від бою

Я б хотів побачити перемогу Теофімо в цьому бою, але не знаю, чи зможе він її здобути,

– заявив Портер.

За його словами, Ломаченко переможе. Але, якщо результат поєдинку буде іншим, то Портер заявив, що буде стрибати до стелі.



Також він розповів про талант та силу американця. На його погляд, Теофімо трохи випереджає Шакура Стівенсона. Далі розташовується у його рейтингу Девін Хейні, а за ним – Райан Гарсіа. Йому здається, що зараз у кожного з цих хлопців є шанс побити українця Ломаченка.