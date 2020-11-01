Український боксер Олександр Усик прокоментував перемогу над британцем Дереком Чісорою. Українець низько оцінив себе у поєдинку та віддав належне супернику.

Усик відзначив, що це був справжній тест у суперважкій вазі. Дерек Чісора – великий та складний хлопець, який показав чудовий бокс. Про це розповів боксер у післяматчевому інтерв'ю, повідомляє SkySports.

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Гучна заява українця

За словами українця, він впорався з поставленим завданням. Але очікував гіршого розвитку подій під час поєдинку.

Після бою український боксер був дуже самокритичним щодо свого боксу проти Чісори та поставив собі лише 3-и бали з 10-ти.

Підсумував короткий коментар Олександр гучною заявою.

"Я відчуваю, що можу стати абсолютним чемпіоном світу", – заявив Усик.

Далі український боксер планує повернутись додому, відпочити з сім'єю та продовжити тренувальний процес.

'Not just world champion, Undisputed world champion!'



That's Oleksandr @Usykaa's message to the heavyweight division after his win over Derek Chisora — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020

Як Усик перемагав Чісору: головне

Український боксер здобув перемогу рішенням суддів, адже бій тривав усі 12 раундів. Боксери активно розпочали поєдинок, але українець виглядав значно краще на ринзі.

П'ятий раунд у дечому був переломним: Усик вже почав займати центр рингу та розкручувати Чісору. Дерек важко задихав й Усик почав бомбардувати британця своїми ударами.

Передостання трихвилинка також була за Усиком, який продовжив викидати важкі "двійки". Чісора вже боксував з опущеною головою і дивом не впав… Все ж бій пройшов усі 12 раундів й Усик здобув перемогу рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113.

Після цього поєдинку Усик повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.