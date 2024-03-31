Новоиспеченный временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук прокомментировал победу над американцем Брайаном Мендосой. 28-летний украинец был лучше согласно единогласному решению судей.

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Богачук собирается стать абсолютным чемпионом мира

Теперь Сергей Богачук настроен стать абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. Для этого ему нужно собрать четыре титула – WBC, WBA, WBO, IBF.

"Это был очень важный поединок в моей карьере, пожалуй, лучший в моей профессиональной карьере. Теперь я доволен, я – чемпион мира.

Мендоса – замечательный боксер, он имеет большой опыт, и он в хорошей форме. Для меня это был серьезный соперник. Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира", – сказал Богачук.

Стоит знать. На профессиональном ринге у Богачука отныне 24 победы, предыдущие 23 были добыты нокаутом. К сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брэндона Адамса.