Кларк: Это технически способная команда
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча с Украиной. Он высоко оценил игру украинцев.
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"Это действительно хорошая команда, они мне нравятся. Украина играет на победу. Они предпочитают футбол первым номером. Я не думаю, что они приедут и сядут в защиту, наоборот.
Украинские хорошо действуют как в переходе к атаке, так и в переходе, когда они теряют мяч и быстро пытаются его отобрать. Это технически способная команда.
У них есть две системы игры, могут играть двумя разными способами. С тремя центральными защитниками или стандартно в линию из четырех защитников. Я не совсем уверен, с чего они начнут. Но и они не знают о нашем плане", – отметил специалист.
Стив Кларк проанализировал игру Динамо и Шахтера. Он заверил, что украинские футболисты находятся на хорошем профессиональном уровне.
Шахтер играет преимущественно на заключительных этапах международных турниров, Динамо выступает в группе еврокубков. Это игроки высокого уровня, не следует обманывать себя. Возможно, вы не узнаете все фамилии или не знаете уровень украинского футбола, но они всегда привлечены на очень хорошем уровне,
– добавил наставник Шотландии.
Подготовка сборной Украины
- Подопечные Александра Петракова в начале мая прибыли в Словению, чтобы начать подготовку к отборочному матчу плей-офф чемпионата мира-2022 и июньским матчам Лиги наций.
- "Сине-желтые" сыграли три спарринга в рамках подготовки.
- В первом товарищеском матче соперником украинцев была Боруссия Менхенгладбах. Игра завершилась уверенной победой национальной команды – 1:2.
- Второй товарищеский матч украинцы провели с итальянской Эмполи, где также одержали победу – 1:3. А вот игра с хорватской Риекой закончилась мировой – 1:1.
- 26 мая команда провела двустороннюю игру. Матч был приближен к официальному, игроки соблюдали все почести. Поединок завершился мировым – 1:1.