Расстроенный поражением британский боксер Диллиан Уайт готовит месть Александру Поветкину. Уайт рассказал, как планирует победить россиянина в реванше.

Хочу размазать Поветкину лицо

32-летний Диллиан Уайт выразил радость, что Александр Повектин не может избежать боя. Об этом сообщает Sky Sports.

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Я просто хочу выйти туда и размазать его лицо, если честно. Просто выйти на бой, встретиться лицом к лицу. Я просто рад, что ему негде спрятаться и некуда бежать,

– сказал Уайт.

Реванш боксеров должен был состояться в конце 2020 года, но из-за коронавируса у Поветкина встречу перенесли. Уайт нашел в этом позитив.

По мнению британца, он еще лучше подготовится к бою.

"Он зря потратил время, позволив мне подготовиться к двум боям, а затем отменил их в последнюю минуту. Я рад. Он притворяется приятным и скромным парнем, но говорит дерьмо. Конечно, я буду надоедливым. Я не собираюсь сидеть и смеяться", – добавил Уайт.

Поветкин – Уайт: главное

Уайт и Поветкин впервые встретились в ринге 23 августа 2020 года. Россиянин дважды побывал в нокдауне, но получил неожиданную победу.

В пятом раунде Поветкин апперкотом отправил Уайта в глубокий нокаут. Россиянин завладел поясом временного чемпиона по версии WBC.

Официально реванш состоится 6 марта 2021 года.